В ЦСКА объяснили увольнение главного тренера

Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что наблюдательный совет клуба признал работу Сергея Федорова неудовлетворительной. Его слова передает «Матч ТВ».

«За свои заслуги Федоров получил награды — Кубок Гагарина, премию как главный тренер. Заслуги надо каждый год оправдывать. К сожалению, не вышло. Для этого существует наблюдательный совет, который принял решение признать работу неудовлетворительной и освободить его от занимаемой должности. Федоров остается в системе — он член наблюдательного совета», — сказал Есмантович.

27 марта ЦСКА объявил о прекращении сотрудничества с Федоровым. Армейцы назначили бывшего тренера сборной России Илью Воробьева на эту должность.

Федоров возглавил ЦСКА в 2021 году. Под его руководством команда дважды выиграла Кубок Гагарина — в 2022 и 2023-м. Также с 2021 года он является ассистентом тренера сборной России.

В этом сезоне под руководством Федорова команда не смогла выйти в четвертьфинал Кубка Гагарина, уступив ярославскому «Локомотиву» 1:4 в серии. ЦСКА выиграл первый матч со счетом 4:0. В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) армейцы стали четвертыми.

Большую часть карьеры в качестве игрока Федоров провел в ЦСКА и «Детройте». Он является трехкратным обладателем Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что «Металлург» в шаге от победы в Кубке Гагарина.