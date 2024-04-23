Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гладилин: ЦСКА и «Спартак» потеряют шансы на медали, если проиграют в дерби

Экс-игрок «Спартака» Гладилин: с «Зенитом» и ЦСКА уже никто не может бороться

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что красно-белые и столичный ЦСКА потеряют шансы на медали Российской премьер-лиги (РПЛ), если проиграют в очном поединке.

«Думаю, кто проиграет в дерби, тот потеряет шансы на медали. Теоретические шансы еще останутся, но не практические. Бороться с «Зенитом» и «Краснодаром» уже невозможно. Но есть вариант «Спартаку» и ЦСКА взять бронзу, если «Динамо» будет буксовать. Но для этого надо не терять очки», — сказал Гладилин.

ЦСКА и «Спартак» сыграют 25 апреля. Команды выйдут на поле в 20.30 по московскому времени. В матче первого круга «Спартак» и ЦСКА сыграли со счетом 2:2.

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» занимает седьмое место, набрав 35 очков. ЦСКА идет на пятой строчке (37).

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Андрей Аршавин рассказал, кого видит новым тренером «Спартака».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами