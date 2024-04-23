Гладилин: ЦСКА и «Спартак» потеряют шансы на медали, если проиграют в дерби

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что красно-белые и столичный ЦСКА потеряют шансы на медали Российской премьер-лиги (РПЛ), если проиграют в очном поединке.

«Думаю, кто проиграет в дерби, тот потеряет шансы на медали. Теоретические шансы еще останутся, но не практические. Бороться с «Зенитом» и «Краснодаром» уже невозможно. Но есть вариант «Спартаку» и ЦСКА взять бронзу, если «Динамо» будет буксовать. Но для этого надо не терять очки», — сказал Гладилин.

ЦСКА и «Спартак» сыграют 25 апреля. Команды выйдут на поле в 20.30 по московскому времени. В матче первого круга «Спартак» и ЦСКА сыграли со счетом 2:2.

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» занимает седьмое место, набрав 35 очков. ЦСКА идет на пятой строчке (37).

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

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