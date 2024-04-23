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Аршавин рассказал, от каких игроков нужно избавиться «Спартаку»

Аршавин заявил, что «Спартаку» нужно расстаться с Мозесом, Классеном и Мартинсом

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andrey.arshavin10/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший игрок сборной России, а ныне член правления петербургского «Зенита» Андрей Аршавин считает, что «Спартаку» нужно покупать более качественных иностранцев. Об этом он заявил «Спорт-Экспрессу».

«Кто из игроков «Спартака» должен покинуть клуб, чтобы команда боролась за чемпионство? Нет такого, что они не могут выиграть из-за кого-то. Но им нужно расстаться с Мозесом, Классеном, Мартинсом. Надо брать хороших иностранцев. А то у них грузом висят зарплаты хорошие, а они не играют», — сказал Аршавин.

21 апреля «Спартак» в гостях разгромил «Ростов» со счетом 5:1. Голами отметились Даниил Хлусевич, Хесус Медина (дубль), Кристофер Мартинс и Тео Бонгонда.

После 24 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 38 очков, делит четвертое место в турнирной таблице с «Локомотивом». На три очка больше у идущего третьим «Динамо». «Краснодар», обыгравший в этом туре «Факел», занимает второе место (46 очков). Лидирует по-прежнему «Зенит». У команды Сергея Семака 50 баллов.

Ранее известный тренер рассказал, как прервать гегемонию «Зенита».

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