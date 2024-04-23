Отсутствие на турнирах фигуристки Трусовой объяснили нервным срывом

Хореограф Алексей Железняков высказался о сильном влиянии произошедшего на Олимпийских играх в Пекине на фигуристку Александру Трусову. Его слова передает Metaratings.

«Думаю, что это действительно повлияло на Сашу очень серьезно. Она пережила психологический срыв, перегорела — это и дало ей толчок для того, чтобы начать более вольную жизнь без большого спорта», — сказал Железняков.

Александра Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед.

Стоит отметить, что Трусова с 2016 по 2020 год тренировалась в группе у Этери Тутберидзе. В мае 2020 года перешла к Евгению Плющенко, но через год вернулась к Тутберидзе.

В этом сезоне Трусова пропустила все национальные турниры.

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