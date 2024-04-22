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НХЛ предложили изменить регламент по аналогии с российским хоккеем

Хоккеист Аймурзин предложил ввести в НХЛ перекрестный плей-офф

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Stephen R. Sylvanie/Reuters

Нападающий «Северстали» Данил Аймурзин высказался о формате розыгрыша Кубка Стэнли в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В комментарии Legalbet он предложил североамериканской организации подумать над организацией перекрестного плей-офф, как в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Эдмонтон» с «Лос-Анджелесом» третий год подряд сыграют между собой, интересно посмотреть, чему они научились за эти годы друг у друга. Может, им стоит попробовать перекрестный плей-офф, как у нас», — сказал Аймурзин.

Он констатировал, что однозначного фаворита в Кубке Стэнли нет. Вместе с тем, заметил Аймурзин, в действительности вряд ли НХЛ пойдет на изменения регламента, поскольку не испытывает проблем со зрелищностью противостояний.

«Эдмонтон» и «Лос-Анджелес» встречаются в плей-офф НХЛ в третий раз подряд, обе предыдущие серии остались за «Ойлерз». Отметим также, что в первом раунде текущего розыгрыша Кубка Стэнли «Вашингтон» Александра Овечкина уступил со счетом 1:4 «Рейнджерс» Артемия Панарина, который отметился заброшенной шайбой. Кроме того, форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал ассистентский балл в матче с «Флоридой», который его команда проиграла 2:3.

Ранее Аймурзин назвал Кучерова залогом успеха «Тампы» в Кубке Стэнли.

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