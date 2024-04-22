Легенда тенниса рассказал, готов ли он опять стать тренером Джоковича

Бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер сказал, что не будет вновь становиться тренером серба Новака Джоковича, передает The Telegraph.

«Я считаю, что сейчас он ищет что-то другое. Не уверен, что он точно знает, что именно. Он всегда будет моим близким другом. Но я не могу вновь вернуться в его тренерский штаб. Потому что уже был там», — сказал Беккер.

Полуфинальный матч турнира в Монте-Карло, который состоялся 13 апреля, между Джоковичем и Каспером Руудом закончился победой норвежского теннисиста со счетом 6:4, 1:6, 6:4. Это его первая победа над сербом.

В рейтинге ATP Джокович продолжает удерживать первое место. У него 9990 набранных очков. Dторым идет итальянец Янник Синнер (8860). Тройку замыкает испанец Карлос Алькарас, который набрал 8145 очков.

На третье место в рейтинге опустился испанец Карлос Алькарас (8645 очков). Четвертое место продолжает занимать Даниил Медведев (7165 очков). Еще один россиянин, Андрей Рублев, также сохранил свои позиции. Он — шестой (4890 очков).

Ранее сообщалось, что теннисисты Надаль и Дарвин Бланш установят новый рекорд.