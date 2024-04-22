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Легенда тенниса рассказал, готов ли он опять стать тренером Джоковича

Немецкий теннисист Беккер сказал, что не готов вновь стать тренером Джоковича

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Issei Kato/Reuters

Бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер сказал, что не будет вновь становиться тренером серба Новака Джоковича, передает The Telegraph.

«Я считаю, что сейчас он ищет что-то другое. Не уверен, что он точно знает, что именно. Он всегда будет моим близким другом. Но я не могу вновь вернуться в его тренерский штаб. Потому что уже был там», — сказал Беккер.

Полуфинальный матч турнира в Монте-Карло, который состоялся 13 апреля, между Джоковичем и Каспером Руудом закончился победой норвежского теннисиста со счетом 6:4, 1:6, 6:4. Это его первая победа над сербом.

В рейтинге ATP Джокович продолжает удерживать первое место. У него 9990 набранных очков. Dторым идет итальянец Янник Синнер (8860). Тройку замыкает испанец Карлос Алькарас, который набрал 8145 очков.

На третье место в рейтинге опустился испанец Карлос Алькарас (8645 очков). Четвертое место продолжает занимать Даниил Медведев (7165 очков). Еще один россиянин, Андрей Рублев, также сохранил свои позиции. Он — шестой (4890 очков).

Ранее сообщалось, что теннисисты Надаль и Дарвин Бланш установят новый рекорд.

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