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«Металлург» в шаге от победы в Кубке Гагарина

«Металлург» повел со счетом 3:0 в финале Кубка Гагарина с «Локомотивом»

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Магнитогорский «Металлург» одержал победу в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина над ярославским «Локомотивом».

Встреча, которая состоялась в Ярославле, завершилась со счетом 2:1 (ОТ).

В составе победителей точными бросками отметились Дмитрий Силантьев и Александр Петунин. За «Локомотив» точным броском отметился Георгий Иванов.

В серии до четырех побед «Металлург» ведет со счетом 3:0. Следующий матч состоится 24 апреля. Команды выйдут на лед в 19:00 по московскому времени.

Во втором матче «Металлург» победил со счетом 1:0. Единственную шайбу забросил Денис Зернов. Он отличился в самом начале второго периода.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Также сборная России не сыграет на турнире сборных, организованном НХЛ, запланированном на 2025 год.

Ранее «Металлургу» предрекли появление новых героев в финале Кубка Гагарина.

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