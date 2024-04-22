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Спартак Гогниев заявил, что возглавит ЦСКА и «Динамо»

Спартак Гогниев выразил уверенность, что станет тренером ЦСКА и «Динамо»

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ФК «Химки»

Бывший тренер владикавказской «Алании» и подмосковных «Химок» Спартак Гогниев выразил уверенность, что в будущем станет главным тренером столичных ЦСКА и «Динамо». Слова Гогниева приводит Legalbet.

«Я думаю, что ЦСКА и «Динамо» придут — просто надо работой доказать. Я уже попал в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Это не так просто сделать. У нас большое количество хороших и квалифицированных тренеров, тяжело выдержать конкуренцию, особенно, когда нет агентов и всего остального», — сказал Гогниев.

43-летний специалист покинул пост главного тренера «Химок» в апреле 2023 года и с тех пор не работал в профессиональном футболе. Под его руководством красно-черные провели 19 матчей, одержали одну победу, пять раз сыграли вничью и 13 раз проиграли.

Во время карьеры игрока Гогниев выступал на позиции нападающего и защищал цвета «Динамо», ЦСКА, «Ротора», «Алании», «Сатурна», «Ростова», «Краснодара», «Урала» и «Кубани».

В составе ЦСКА Гогниев стал чемпионом России 2003 года, победителем Кубка России сезона-2001/02, а также серебряным призером чемпионата России 2002 года.

Ранее Спартак Гогниев жестко ответил Канчельскису, обозвавшему его дебилом.

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