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Десять спортсменов включены в лонг-лист самых перспективных россиян до 30 лет

Forbes включил десять спортсменов в лонг-лист самых перспективных россиян

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Tracey Nearmy/Reuters

Российская редакция журнала Forbes опубликовала лонг-лист из самых перспективных россиян до 30 лет, в который вошли десять спортсменов.

В список попали теннисистка Мирра Андреева, футболист московского «Динамо» Константин Тюкавин, хоккеист Николай Голдобин, представитель кибер-спорта Денис Сигитов , Станислав Поторак и Данил Крышковец, пловцы Евгения Чикунова и Климент Колесников, баскетболист Егор Демин и гимнастка Лала Крамаренко.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

5 апреля глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил о том, что российских теннисистов, которые выступят на Играх в Париже, надо называть командой иноагентов.

Ранее Вячеслав Фетисов назвал российских теннисистов послами доброй воли.

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