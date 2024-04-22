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Экс-тренер сборной России заявил, что Роналду не является гением

Экс-тренер сборной России Капелло о Роналду: он не гений, как Месси

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Yazeed Aldhawaihi/Reuters

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло заявил, что футболист саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду не является гением, передает Sport.es.

«Криштиану — выдающийся футболист и голеадор. Он выигрывал титулы и «Золотые мячи». Но он не был так велик, как Месси. Роналду — великий игрок, но он не гений», — сказал Капелло.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

В текущем сезоне полузащитник провел в чемпионате Саудовской Аравии 25 матча, отметившись 29 забитыми мячами и десятью результативными передачами. Также Роналду принял участие в восьми играх азиатской Лиги чемпионов. 39-летний полузащитник отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей.

В следующем туре чемпионата Саудовской Аравии сыграет против клуба «Аль-Халидж». Встреча состоится 27 апреля.

Ранее Роналду оформил хет-трик и ассистентский дубль за 45 минут.

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