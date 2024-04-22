Тренер волейболистки Михайлиной назвала возможную причину ее самоубийства

Игрок подмосковной команды по пляжному волейболу «Заречье-Одинцово» Арина Михайлина совершила самоубийство из-за расставания с молодым человеком. Об этом «Газете.Ru» рассказала главный тренер команды Наталья Урядова. Она отметила, что после разговора с Михайлиной парень вызвал ей бригаду скорой помощи, которая пыталась отговорить девушку от суицида.

«Это было самоубийство на почве расставания с молодым человеком. Получается, что они в этот же день и расстались, в день трагедии. То есть они переговорили, расстались по каким-то причинам и, судя по тому, что он читал или слышал в ответ по телефону, он счел нужным вызвать скорую помощь. Карета скорой помощи прибыла на место, когда Арина еще была жива, им удалось ее вызволить, она спустилась вниз, побыла какое-то время в скорой. К медикам, которые были на вызове, нет претензий. Наверное, они компетентны. Там требовалась именно психологическая помощь. Нужно было вызвать другую бригаду, которая бы знала, как вести себя. То есть они с ней просто по-человечески поговорили, напоили чаем – ну вроде бы и все, вызов принят, ничего страшного не произошло. Нельзя было, конечно, ее оставлять в таком состоянии. [Надо было] с кем-то связаться и дождаться компетентных специалистов», — сказала тренер.

Урядова добавила, что Михайлина была «добрым, светлым, жизнерадостным, очень отзывчивым и порядочным» человеком, который «не привык опускать руки» и имел «далеко идущие планы» в спорте.

22 апреля клуб «Заречье-Одинцово» сообщил о гибели 21-летней спортсменки команды по пляжному волейболу Арины Михайлиной.

Как уточнял Telegram-канал Baza, 21 апреля волейболистка переписывалась со своим молодым человеком, который заподозрил, что девушка будто бы с ним прощается. Он вызвал скорую помощь к общежитию МЭИ в Москве, где жила Михайлина. Медики осмотрели спортсменку, решили, что помощь ей не требуется и уехали.

По данным канала, спустя час ее нашли возле общежития. Спортсменка была еще жива, однако от полученных травм скончалась в больнице.

Михайлина — чемпионка первенства России среди девушек до 17 лет (2018) и обладательница бронзовой медали Спартакиады учащихся (2019). Она выступала в молодежной национальной команде.

Ранее мать пропавшей в Дагестане спортсменки пожаловалась на бездействие следователей.