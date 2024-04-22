Ринг-герл, которую ударил боец MMA, не приняла его извинений

Ринг-герл Мария Андрианова, которую боец ММА Али Хейбати ударил перед боем с Аркадием Осипяном, заявила, что не приняла его извинений, передает Sport24.

«На камеру он извинился, да, есть видео, но я не приняла их. Мне не то что неприятно, я просто сталкиваюсь с таким поведением впервые. До сих пор в полном шоке», — сказала Андрианова.

Противостояние завершилось победой Осипяна техническим нокаутом в первом раунде. Хейбати до этого выходил на бой на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» против известного бойца поп-MMA Артема Тарасова. Поединок завершился победой Хейбати единогласным решением судей.

33‑летний боец из Ирана Али Хейбати провел в России 11 боев по разным правилам, начиная с 2023 года. Ранее Хейбати учился в Харькове и работал в Германии инженером.

Осипян предыдущий поединок провел в рамках турнира Hardcore MMA 84 и проиграл Филиппу Косыреву единогласным решением судей.

Ранее Андрианова впервые высказалась об инциденте с Хейбати.