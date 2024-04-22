Федун рассказал, верит ли в приход Карпина в «Спартак»

Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун признался, что не верит в то, что главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин возглавит красно-белых. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Про Карпина вы все видели. Теперь уже не думаю. Если было бы 5:1 в пользу «Ростова», то можно было бы об этом говорить. А когда наоборот, даже слова трудно подобрать», — сказал Федун.

21 апреля «Спартак» в гостях разгромил «Ростов» со счетом 5:1 в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ). Голами отметились Даниил Хлусевич, Хесус Медина (дубль), Кристофер Мартинс и Тео Бонгонда. Единственный мяч «Ростова» забил Егор Голенков.

14 апреля Гильермо Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака». После рестарта сезона команда под его руководством смогла одержать лишь одну победу в пяти матчах чемпионата страны. Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович.

«Спартак» после победы над «Ростовом» набрал 38 очков и догнал «Локомотив», идущий четвертым в турнирной таблице. Следующий матч красно-белые проведут против московского ЦСКА в рамках перенесенного 21-го тура РПЛ.

Ранее Федун оценил отставку Абаскаля.