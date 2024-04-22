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Замененный в матче со «Спартаком» голкипер «Ростова» назвал свою ошибку

Голкипер «Ростова» Песьяков: моя ошибка, что не попросил замену в перерыве

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Российский футбольный союз

Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков после матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком», по ходу которого он был заменен перед назначенным во втором тайме пенальти, рассказал о своем состоянии и назвал главную ошибку. Его слова приводит «Матч ТВ».

«После таких игр моральное состояние ужасное. Этой моя ошибка, что не попросил замену в перерыве», — сказал Песьяков.

Песьяков допускал ошибки в первом тайме при выносе мяча от ворот. Перед пенальти во втором тайме главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заменил Песьякова на другого голкипера — Никиту Медведева, который не смог отразить одиннадцатиметровый удар в исполнении Хесуса Медины.

После матча Карпин заявил, что замена Песьякова перед пенальти была связана с травмой голкипера, которую тот получил в конце первого тайма.

Встреча завершилась разгромной победой «Спартака» со счетом 5:1. Голами отметились Даниил Хлусевич, Хесус Медина (дубль), Кристофер Мартинс и Тео Бонгонда. Единственный мяч «Ростова» забил Егор Голенков.

Ранее Андрей Аршавин при Станиславе Черчесове заявил, что не назначил бы его в «Спартак».

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