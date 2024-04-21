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Карпин рассказал, почему убрал вратаря по ходу матча со «Спартаком»

Карпин объяснил травмой замену голкипера Песьякова в матче со «Спартаком»

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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, что голкипер команды Сергей Песьяков вышел на второй тайм матча со «Спартаком» с травмой. Его слова передает «Матч ТВ».

«С чем связана замена? С травмой, естественно. В конце первого тайма был ушиб или удар, как угодно называйте. Вроде в перерыве лед подержали, нормально вышел, а потом опираться на опорную ногу не особо мог. Поэтому и техническая ошибка была во втором голе, не смог вынести мяч. Ошибка была не сказать об этом раньше, наверное», — сказал Карпин.

Песьяков допускал ошибки в первом тайме при выносе мяча от ворот. Перед пенальти во втором тайме Карпин заменил Песьякова на другого голкипера — Никиту Медведева, который не смог отразить одиннадцатиметровый удар в исполнении Хесуса Медины. Затем он пропустил еще два гола.

21 апреля «Спартак» в гостях разгромил «Ростов» со счетом 5:1. Голами отметились Даниил Хлусевич, Хесус Медина (дубль), Кристофер Мартинс и Тео Бонгонда.

Ранее Мостовой объяснил разгромную победу «Спартака» над «Ростовом».

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