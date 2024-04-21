«Карпин потянет все что угодно»: игрок «Ростова» о переходе тренера в «Спартак»

Полузащитник «Ростова» Роман Тугарев, выступающий на правах аренды за «Торпедо», высказался об игре ростовчан после возобновления сезона. Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Ростовчане — молодцы. Набрали хороший ход. Если выиграют у «Спартака», могут побороться за тройку. «Ростов» сейчас самая стабильная команда в РПЛ в весеннем отрезке. Он больше всех набрал очков за март.

Карпина прочат в тренеры «Спартака»? Не знаю. В принципе, почему нет? Решение будет принимать сам Карпин. Первый раз там не получилось? Карпин потянет все что угодно», — сказал Тугарев.

Карпин был назначен главным тренером «Спартака» в 2009 году, уже через год он привел команду к третьему месту в Российской премьер-лиге (РПЛ). После сезона-2011/12 он покинул занимаемую должность, но в конце года вернулся обратно. В 2014 году тренер и клуб прекратили сотрудничество.

21 апреля «Спартак» сыграет с «Ростовом» в 25-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Начало матча в 20:30 по московскому времени.

Ранее тренер «Спартака» выразил уверенность, что команда обыграет «Ростов».