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Футболистов ЦСКА призвали извиниться

Артист Грушевский призвал ЦСКА извиниться за поражение от «Ахмата»

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Известный болельщик московского ЦСКА Михаил Грушевский заявил, что армейцы должны извиниться за поражение от грозненского «Ахмата» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Спорт-Экспресс».

«Вообще у ЦСКА ровным счетом ничего вчера не было. Это просто показательный провал. По-другому этот матч невозможно расценивать. Как по мне, вся команда должна извиниться за этот матч», — сказал Грушевский.

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 1:2.

На 19-й минуте матча прямую красную карточку получил игрок ЦСКА Виллиан Роша. Армейцы вышли вперед на 63-й минуте, когда Федор Чалов реализовал пенальти. За «Ахмат» забили Мохамед Конате (79-я минута) и Бернард Бериша (87-я).

На 90-й минуте был удален игрок ЦСКА Игорь Дивеев.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает пятое место, набрав 37 очков. «Ахмат» располагается на 14-й строчке, набрав 23 балла.

Ранее в «Ахмате» объяснили, чем поможет волевая победа над ЦСКА.

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