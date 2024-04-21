Бывший тренер голкиперов ЦСКА Чанов оценил игру сменщика Акинфеева

Бывший тренер голкиперов ЦСКА Вячеслав Чанов похвалил вратаря команды Владислава Торопа за игру в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата», передает «Чемпионат».

«В целом матч с «Ахматом» Тороп провел неплохо, мне понравилась его игра на выходах. Смотрю, он все увереннее играет ногами. Считаю, что нормальный матч. Видно, что Славка растет», — сказал Чалов.

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу грозненцев.

На 19-й минуте матча прямую красную карточку получил игрок ЦСКА Виллиан Роша. Армейцы вышли вперед на 63-й минуте, когда Федор Чалов реализовал пенальти. За «Ахмат» забили Мохамед Конате (79-я минута) и Бернард Бериша (87-я). На 90-й минуте был удален игрок ЦСКА Игорь Дивеев

ЦСКА занимает в таблице РПЛ пятое место, набрав 37 очков.

Ранее в ЦСКА заявили, что готовят смену Игорю Акинфееву.