Экс-игрок «Спартака»: состояние команды оставляет желать лучшего

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов ждет равной игры в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) между красно-белыми и столичным ЦСКА, передает «Чемпионат».

«Сегодняшнее состояние «Спартака» оставляет желать лучшего. Поэтому в любом случае для команды игра с ЦСКА будет очень тяжелой. Матч будет равным», — сказал Кечинов.

В матче со «Спартаком» из-за дисквалификаций не сыграют Виллиан Роша, Игорь Дивеев и Аббосбек Файзуллаев.

ЦСКА и «Спартак» сыграют 25 апреля. Команды выйдут на поле в 20.30 по московскому времени. В матче первого круга «Спартак» и ЦСКА сыграли со счетом 2:2.

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» занимает седьмое место, набрав 35 очков. ЦСКА идет на пятой строчке (37).

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Федор Чалов двумя словами рассказал, как ЦСКА играть против «Спартака».