Антидопинговый координатор СБР рассказала о проблеме в российском биатлоне

Антидопинговый координатор Союза биатлонистов России (СБР) Оксана Макарова рассказала, что некоторые спортсмены нарушают правила доступности для допинг-тестирования, что может повлечь дисквалификацию, передает ТАСС.

«Флажки, которые получают наши спортсмены, — это наша боль. С этим есть пока проблемы, хотя тоже ситуация улучшилась», — сказала Макарова.

Макарова рассказала, что если во время визита офицеров допинг-контроля спортсмен не находится по указанному адресу, он получает предупреждение (флажок) в своем профиле в ADAMS, если не докажет свою невиновность. Дисквалификация может наступить, если за год спортсмен получил три флажка.

Международный союз биатлонистов (IBU) весной 2022 года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить соревнования конца сезона-2021/22. В сентябре 2022 года организация продлила их отстранение на неопределенный срок.

Ранее иностранная биатлонистка заявила, что ей обидно за то, как к ней относились в России.