Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Антидопинговый координатор СБР рассказала о проблеме в российском биатлоне

В СБР рассказали о нарушениях правил доступности для допинг-тестирования

close
100%
Shutterstock

Антидопинговый координатор Союза биатлонистов России (СБР) Оксана Макарова рассказала, что некоторые спортсмены нарушают правила доступности для допинг-тестирования, что может повлечь дисквалификацию, передает ТАСС.

«Флажки, которые получают наши спортсмены, — это наша боль. С этим есть пока проблемы, хотя тоже ситуация улучшилась», — сказала Макарова.

Макарова рассказала, что если во время визита офицеров допинг-контроля спортсмен не находится по указанному адресу, он получает предупреждение (флажок) в своем профиле в ADAMS, если не докажет свою невиновность. Дисквалификация может наступить, если за год спортсмен получил три флажка.

Международный союз биатлонистов (IBU) весной 2022 года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить соревнования конца сезона-2021/22. В сентябре 2022 года организация продлила их отстранение на неопределенный срок.

Ранее иностранная биатлонистка заявила, что ей обидно за то, как к ней относились в России.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами