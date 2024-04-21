Тренер «Ахмата» Адиев заявил, что останется в сборной Казахстана

Главный тренер грозненского «Ахмата» Магомед Адиев после матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА заявил, что останется работать в сборной Казахстана до конца 2024 года. Его слова приводит «Газета.Ru».

Также специалист заявил, что пока не знает, будет ли работать в Чечне в новом сезоне.

«Очень сложный вопрос, я пока не знаю, что буду делать. У нас были определенные договоренности с федерацией футбола Казахстана, что я продолжу работать, в любом случае у меня контракт до конца года, буду его отрабатывать. Что касается «Ахмата», мы договорились с президентом клуба, что обсудим все после окончания сезона», — заявил Адиев.

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 1:2 в пользу грозненцев.

На 19-й минуте матча прямую красную карточку получил игрок ЦСКА Виллиан Роша. Армейцы вышли вперед на 63-й минуте, когда Федор Чалов реализовал пенальти. За «Ахмат» забили Мохамед Конате (79-я минута) и Бернард Бериша (87-я). На 90-й минуте был удален игрок ЦСКА Игорь Дивеев.

Ранее в ЦСКА заявили, что готовят смену Акинфееву.