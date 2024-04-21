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Губерниев заступился за женщину-арбитра: неважно, какого пола человек

Комментатор Губерниев о судье Опейкиной: женщины лучше мужчин

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Пресс-служба телеканала «Россия»

Комментатор Дмитрий Губерниев заступился за футбольную судью Веру Опейкину, которую после матча между красноярским «Енисеем» и «СКА-Хабаровск» раскритиковал главный тренер красноярцев Андрей Тихонов, предложив отправить ее судить в Махачкалу, передает Sport24.

«Неважно, какого пола человек. Почему ее надо отправить в Махачкалу? Она не родом из Махачкалы. Женщина в футболе может судить не хуже мужчины, а даже лучше. И вообще — женщины лучше мужчин», — сказал Губерниев.

«Енисей» проиграл со счетом 0:3.

В турнирной таблице Первой лиги «Енисей» идет на десятом месте. «СКА-Хабаровск» идет на 12-й строчке.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. В последний раз сборная России играла в официальном матче осенью 2021 года, когда на выезде уступила Хорватии (0:1).

Ранее «Спартаку» предрекли разгром от «Ростова».

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