В ЦСКА заявили, что готовят смену Акинфееву

Главный тренер столичного ЦСКА Владимир Федотов после матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата» заявил, что голкипер Владислав Тороп вышел в основном составе вместо Игоря Акинфеева из-за плотного календаря. Его слова приводит «Газета.Ru».

По его словам, никаких проблем со здоровьем у 38-летнего капитана армейцев нет.

«Игорь здоров, готов, у нас напряженный график, мы подумали, что Слава хорошо показал себя в игре с «Балтикой», и дали ему возможность сыграть. Готовимся ли мы к уходу Акинфеева? У нас всегда должен быть надежный тыл, поэтому мы всегда готовимся на будущее», — заявил Федотов.

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу грозненцев.

На 19-й минуте матча прямую красную карточку получил игрок ЦСКА Виллиан Роша. Армейцы вышли вперед на 63-й минуте, когда Федор Чалов реализовал пенальти. За «Ахмат» забили Мохамед Конате (79-я минута) и Бернард Бериша (87-я). На 90-й минуте был удален игрок ЦСКА Игорь Дивеев.

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