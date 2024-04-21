Боксер Гарсия о победе над Хейни: я пил и курил каждый день

Американский боксер мексиканского происхождения Райан Гарсия признался, что не вел здоровый образ жизни перед боем с чемпионом мира по версии WBC в первом полусреднем весе Девином Хейни, передает «Чемпионат».

«Мне пришлось пройти сквозь огонь, но несмотря на это я смог победить чертового Хейни. Слушайте, я пил и курил каждый день, просто делал все что хотел», — сказал Гарсия.

Бой продлился все 12 раундов. Гарсия победил раздельным решением судей. По ходу поединка Гарсия несколько раз отправлял Хейни в нокдаун.

Гарсия не получил титул из-за того, что не вписался в лимит весовой категории.

Гарсия имеет в своей карьере 25 побед и одно поражение. В любительском боксе Райан провел 230 официальных боев, в них одержал 215 побед и потерпел 15 поражений.

В прошлом поединке Хейни одолел Реджиса Прогрейса. Поединок продлился все заявленные 12 раундов и завершился победой Хейни единогласным решением судей.

Ранее российский боксер завоевал титул чемпиона мира.