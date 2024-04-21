«Каролина» обыграла «Айлендерс» благодаря Кузнецову

Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнс» победил «Нью-Йорк Айлендерс» в первом матче первого раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает РИА Новости.

Матч прошел на ледовой арене «Каролины» и завершился со счетом 3:1 (1:1, 0:0, 2:0) в пользу хозяев. Российский нападающий Евгений Кузнецов открыл счет на второй минуте встрече, став автором первой шайбы в плей-офф НХЛ — 2024. Вскоре Кайл Маклин (9) сравнял счет. В третьем периоде Стефан Ноэсен (44) вывел «Каролину» вперед, а преимущество команды закрепил Мартин Нечас (59).

До этого капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил важнейшую шайбу в ворота «Филадельфии Флайерз», которая помогла команде одержать победу и пробиться в плей-офф НХЛ. Этот гол стал для российского хоккеиста 853-м за карьеру в лиге: он приблизился к «вечному» рекорду Уэйна Гретцки на расстояние 41 шайбы.

Ранее игрок «Каролины» назвал Кузнецова невероятно позитивным парнем.