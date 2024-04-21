Комментатор объяснил выбор тренера «Айлендерс» между Варламовым и Сорокиным

Хоккейный комментатор Филипп Майков, автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о ситуации с вратарями в «Нью-Йорк Айлендерс», объяснив, почему главный тренер команды Патрик Руа доверил начинать серию против «Каролины Харрикейнз» Семену Варламову, а не Илье Сорокину, бывшему основным в последние годы.

«Интереснее всего было, конечно, кто начнет эту серию у «Айлендерс» – Сорокин или Варламов. Потому что в концовке сезона-то Варламов, хорошо знакомый с Патриком Руа, кстати, еще со времен «Колорадо», Сорокина чуть вытеснил. Перед Руа была тоже такая дилемма, кто сыграет в старте. И мне почему-то казалось, что именно в первом матче он положится на опыт Варламова. И вот это будет прям очень интересно, потому что Сорокин-то провел хороший нормальный сезон, просто не такой звездный, не такой прям супер-тащерский, как предыдущий. И вот вратарский вопрос «Айлендерс» интересен. А по счету – 4-2, может, даже и быстрее «Каролина», — считает Майков.

Илья Сорокин провел 56 матчей в регулярном чемпионате, одержав в них 25 побед, отражая 90,9% бросков и пропуская в среднем за матч 3,01 шайбы. На счету Семена Варламова 28 встреч, 14 из которых он выиграл, отражая 91,8% бросков и пропуская в среднем 2,60 шафбы за матч.

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