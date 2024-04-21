Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Комментатор объяснил выбор тренера «Айлендерс» между Варламовым и Сорокиным

Комментатор Майков: «Каролина» обыграет «Айлендерс» в серии

close
100%
Bob DeChiara/USA TODAY Sports

Хоккейный комментатор Филипп Майков, автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о ситуации с вратарями в «Нью-Йорк Айлендерс», объяснив, почему главный тренер команды Патрик Руа доверил начинать серию против «Каролины Харрикейнз» Семену Варламову, а не Илье Сорокину, бывшему основным в последние годы.

«Интереснее всего было, конечно, кто начнет эту серию у «Айлендерс» – Сорокин или Варламов. Потому что в концовке сезона-то Варламов, хорошо знакомый с Патриком Руа, кстати, еще со времен «Колорадо», Сорокина чуть вытеснил. Перед Руа была тоже такая дилемма, кто сыграет в старте. И мне почему-то казалось, что именно в первом матче он положится на опыт Варламова. И вот это будет прям очень интересно, потому что Сорокин-то провел хороший нормальный сезон, просто не такой звездный, не такой прям супер-тащерский, как предыдущий. И вот вратарский вопрос «Айлендерс» интересен. А по счету – 4-2, может, даже и быстрее «Каролина», — считает Майков.

Илья Сорокин провел 56 матчей в регулярном чемпионате, одержав в них 25 побед, отражая 90,9% бросков и пропуская в среднем за матч 3,01 шайбы. На счету Семена Варламова 28 встреч, 14 из которых он выиграл, отражая 91,8% бросков и пропуская в среднем 2,60 шафбы за матч.

Ранее определился лучший снайпер регулярного сезона НХЛ среди россиян.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами