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В ЦСКА назвали простыми пропущенные голы от «Ахмата»

Тренер ЦСКА Федотов назвал простыми пропущенные голы от «Ахмата»

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Главный тренер столичного ЦСКА Владимир Федотов после матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата» заявил, что поражение не было связано с недооценкой соперника. Его слова приводит «Газета.Ru».

В прошлом туре «Ахмат» дома проиграл «Балтике» со счетом 1:7.

«Никакой недооценки не было, мы много говорили о том, что «Ахмат» — очень хорошая команда. Они отзеркалили схему, закрылись, мы искали свои шансы, но затем случилось глупое удаление. Мы и вдесятером искали свои шансы, нашли его благодаря пенальти. Во втором тайме мы смогли скомпенсировать удаление своей самоотдачей, желанием, упорством, но затем пропустили два довольно простых гола», — заявил Федотов.

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу грозненцев.

На 19-й минуте матча прямую красную карточку получил игрок ЦСКА Виллиан Роша. Армейцы вышли вперед на 63-й минуте, когда Федор Чалов реализовал пенальти. За «Ахмат» забили Мохамед Конате (79-я минута) и Бернард Бериша (87-я). На 90-й минуте был удален игрок ЦСКА Игорь Дивеев.

Ранее в «Ахмате» объяснили, чем поможет волевая победа над ЦСКА.

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