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Газзаев предрек ЦСКА проблемы в матче со «Спартаком»

Экс-тренер ЦСКА Газзаев: у команды будут проблемы в матче со «Спартаком»

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Бывший тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что у красно-синих будут проблемы в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Спартака» из-за дисквалификаций Виллиана Роши и Игоря Дивеева, которые они заработали в матче с грозненским «Ахматом» (1:2), передает «Спорт-Экспресс».

«Роша поступил безответственно. Как можно так открыто идти в отбор? У ЦСКА будут проблемы в матче со «Спартаком». Тоже самое и Дивеев. Он только вышел и уже нарушил», — сказал Газзаев.

ЦСКА и «Спартак» сыграют 25 апреля. Команды выйдут на поле в 20.30 по московскому времени. В матче первого круга «Спартак» и ЦСКА сыграли со счетом 2:2.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее «Ахмат» одержал волевую победу над ЦСКА.

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