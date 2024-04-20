Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-игрок «Спартака» рассказал, что скоро вернется к тренерской работе

Экс-игрок «Спартака» Евсеев: я скоро вернусь к тренерской работе

close
100%
РИА Новости

Российский специалист Вадим Евсеев рассказал, что скоро вернется к тренерской работе, передает «Спорт-Экспресс».

«Вы не беспокойтесь за меня. Скоро увидите в деле. РПЛ или ФНЛ? Может, еще что-то будет», — сказал Евсеев.

Ранее Евсеев возглавлял ярославский «Шинник», «СКА-Хабаровск», «Уфу», «Амкар» и «Текстильщик». В профессиональной карьере выступал за раменский «Сатурн», московское «Торпедо», столичный «Локомотив», «Спартак», и белорусский «Торпедо-БелАЗ». В составе национальной сборной России провел 20 матчей, отметившись одним забитым мячом.

Последним местом работы Евсеева является воронежский «Факел». Он возглавил команду 1 мая 2023 года. 5 сентября он был уволен. 2 сентября «Факел» потерпел поражение от самарских «Крыльев Советов» в рамках седьмого тура чемпионата России со счетом 0:3.

Ранее Юрий Семин раскритиковал «Факел» за поспешное увольнение Евсеева.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами