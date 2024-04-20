Экс-игрок «Спартака» рассказал, что скоро вернется к тренерской работе

Российский специалист Вадим Евсеев рассказал, что скоро вернется к тренерской работе, передает «Спорт-Экспресс».

«Вы не беспокойтесь за меня. Скоро увидите в деле. РПЛ или ФНЛ? Может, еще что-то будет», — сказал Евсеев.

Ранее Евсеев возглавлял ярославский «Шинник», «СКА-Хабаровск», «Уфу», «Амкар» и «Текстильщик». В профессиональной карьере выступал за раменский «Сатурн», московское «Торпедо», столичный «Локомотив», «Спартак», и белорусский «Торпедо-БелАЗ». В составе национальной сборной России провел 20 матчей, отметившись одним забитым мячом.

Последним местом работы Евсеева является воронежский «Факел». Он возглавил команду 1 мая 2023 года. 5 сентября он был уволен. 2 сентября «Факел» потерпел поражение от самарских «Крыльев Советов» в рамках седьмого тура чемпионата России со счетом 0:3.

Ранее Юрий Семин раскритиковал «Факел» за поспешное увольнение Евсеева.