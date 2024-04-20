Определился первый финалист Кубка Англии по футболу

В матче 1/2 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» обыграл лондонский «Челси».

Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч забил Бернарду Силва. Ему удалось отличиться на 84-й минуте.

В финале «Сити» сыграет с победителем пары «Ковентри» — «Манчестер Юнайтед», которые сыграют 21 апреля. Встреча начнется в 17.30 по московскому времени.

В прошлом розыгрыше Кубка Англии победу одержал «Манчестер Сити», обыграв в финале «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась со счетом 2:1. На игре присутствовала 81 тысяча зрителей.

19 апреля представители «Манчестер Сити» заявили, что не собираются покупать российского игрока Сергея Пиняева, несмотря на то, что такая информация появилась в прессе.

Пиняев в этом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) провел за «Локомотив» 22 матча, отметившись тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Отметим, что футболист неоднократно проходил стажировку в «Манчестер Юнайтед».

Ранее игрок «МЮ» извинился за лайки в соцсетях.