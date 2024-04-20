В «Пари НН» рассказали, что в курсе о звонках Юрану о работе в «Спартаке»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал возможное назначение главного тренера команды Сергея Юрана в московский «Спартак», передает «Спорт-Экспресс».

«Мы в курсе данной ситуации. С Сергеем Николаевичем постоянно на связи, нам нечего скрывать. Ни предложений, ни активных переговоров по этой теме пока не ведется», — сказал Мелик-Гусейнов.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что представители красно-белых связывались с Юраном касательно работы тренером красно-белых.

21 апреля «Спартак» сыграет с «Ростовом» в 25-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Начало матча в 20:30 по московскому времени.

14 апреля «Спартак» уволил испанца Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды после поражения от «Сочи» в чемпионате страны. Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович.

Юран выступал за «Спартак» в 1995 и 1999 годах. Вместе с клубом он становился чемпионом России. Юран тренирует «Пари НН» с 2023 года.

Ранее сообщалось, что экс-тренер «Спартака» близок к назначению в «Барселону».