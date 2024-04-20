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В «Спартаке» ответили на вопрос о переговорах с тренером «Пари НН» Юраном

«Спартак» не вступал в переговоры с тренером «Пари НН» Юраном

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РИА «Новости»

Руководитель пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов опроверг информацию о том, что клуб вступал в переговоры с главным тренером «Пари НН» Сергеем Юраном, передает «Матч ТВ».

«Уважаем Юрана, как нашего ветерана. Но в переговоры о трудоустройстве клуб с ним не вступал», — сказал Зеленов.

14 апреля «Спартак» уволил испанца Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. Красно-белые проиграли «Сочи», идущему на последнем месте. Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович. После 23 туров красно-белые, набрав 35 очков, занимают седьмое место в турнирной таблице. 21 апреля москвичи сыграют с «Ростовом» в чемпионате России. Команды выйдут на поле в 20:30 по московскому времени.

Юран выступал за «Спартак» в 1995 и 1999 годах. Вместе с клубом он становился чемпионом России. Юран тренирует «Пари НН» с 2023 года.

Ранее Валерию Карпину дали совет по вопросу перехода в «Спартак».

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