Фетисов назвал российских теннисистов послами доброй воли

Олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов заявил, что российские хоккеисты, выступающие в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), и отечественные теннисисты являются послами доброй воли, передает ТАСС.

«Теннисисты и хоккеисты сегодня — это наши послы, послы доброй воли. Мы рады за них. За то, что они побеждают в непростых условиях. Им непросто тоже», — сказал Фетисов.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

5 апреля глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил о том, что российских теннисистов, которые выступят на Играх в Париже, надо называть командой иноагентов.

Ранее Шамиль Тарпищев ответил Позднякову по поводу теннисистов-иноагентов.