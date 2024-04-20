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Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом

Шведский легкоатлет Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом

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Global Look Press

Олимпийский чемпион — 2020, рекордсмен мира в прыжках с шестом швед Арман Дюплантис установил новое достижение.

На этапе «Бриллиантовой лиги» в китайском Сямыне Дюплантис прыгнул на высоту в 6,24 метра. Таким образом, он на 1 сантиметр улучшил свой результат, показанный в сентябре 2023 года.

В сентябре 2020 года Арман Дюплантис побил рекорд советского прыгуна Сергея Бубки, державшийся до этого 26 лет и составлявший 6,14 метра. Примечательно, что ранее швед уже преодолевал эту высоту, но в помещениях, тогда как Бубка установил свое достижение на открытом воздухе, и в таких условиях превзойти его Дюплантис смог далеко не сразу.

24-летний шведский атлет, помимо победы на Олимпиаде в Токио, завоевал в 2022 году золотые медали чемпионата мира и мирового первенства в помещении. Кроме того, он является серебряным призером чемпионата мира — 2019, чемпионом Европы 2018 и 2022 годов, а также победителем чемпионата Европы в помещении — 2021.

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