Карпину посоветовали не приезжать тренировать в Испанию

Спортивный журналист издания EFE Хосе Игнасио Ортега в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что главному тренеру сборной России Валерию Карпину пока не стоит стремиться работать в испанском футболе.

По его мнению, 55-летний специалист должен проявить себя в своей стране, чтобы добиться успеха на чужбине.

«Не думаю, что Карпин готов вернуться в Испанию. Сначала он должен доказать в России. А уехать в испанский чемпионат — всегда есть время. Как специалист мне он нравится, Карпин стал хорошим тренером», — заявил Ортега.

Карпин был назначен главным тренером «Спартака» в 2009 году, уже через год он привел команду к третьему месту в Российской премьер-лиге (РПЛ). После сезона-2011/12 он покинул занимаемую должность, но в конце года вернулся обратно. В 2014 году тренер и клуб прекратили сотрудничество.

Затем Карпин отправился в Испанию, где тренировал «Мальорку», откуда был уволен в 2015 году. В 2017 году специалист стал тренировать «Ростов», а в 2021-м — сборную России.

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