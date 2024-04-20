Загитова показала, как ей делают массаж

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2018 года Алина Загитова в своем Telegram-канале опубликовала новое видео.

На нем спортсменка предстала перед подписчиками на кушетке в массажном кабинете. Фигуристка записала на видео процесс того, как специалист по массажу проводит с ней профессиональные манипуляции.

«АСМР», — подписала ролик спортсменка.

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, однако о ее завершении так и не объявила.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

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