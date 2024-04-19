Игрок «МЮ» извинился за лайки в соцсетях

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о поведении вингера команды Алехандро Гарначо. Его слова передает «Би-би-си».

«Алехандро — молодой игрок, которому многому предстоит научиться. Он извинился за этот поступок, двигаемся дальше», — сказал тен Хаг.

Гарначо лайкнул в социальных сетях публикацию, в которой раскритиковали тен Хага. В матче 33-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом» наставник заменил Гарначо в перерыве. Команды сыграли вничью со счетом 2:2. Дублем отметился Бруну Фернандеш.

После 33 туров Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед», набрав 50 очков, делит седьмое место с «Ньюкаслом». Лидером чемпионата является «Манчестер Сити». У команды Пепа Гвардиолы 73 набранных очка. На два очка меньше у идущих следом «Арсенала» и «Ливерпуля».

В текущем сезоне аргентинец провел в АПЛ 30 матчей, отметившись семью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Больше него результативных действий только у португальца Бруну Фернандеша.

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