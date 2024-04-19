Гаджиев о Дзюбе: это как с лекарствами — насколько польза от препарата превышает его вред

Известный российский тренер, президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал информацию о возможном уходе нападающего Артема Дзюбы из «Локомотива» по окончании сезона. В беседе с «Газетой.Ru» он заметил, что в последнее время вклад Дзюбы в результаты команды стал значительно меньше, чем раньше.

«Представление Дзюбы как какой-то одиозной фигуры — соответствует ли это понятие его образу? Возможно, в какой-то мере. Если соответствует, то тогда вопрос о том, нужно ли команде его оставлять, снимается. Если же все-таки он не одиозная фигура, то его противоречия и детали поведения компенсируются его вкладом в результат.

Любой игрок, тренер, врач, массажист, администратор, приходя в клуб, в команду, приносит с собой и позитив, и негатив. Если вы кого-то считаете идеальным, то вы ошибаетесь — это классика. Это как с лекарствами: насколько польза от препарата превышает его вред. Так и здесь: насколько результат, который приносит тот или иной футболист, тренер, превышает тот негатив, который он приносит с собой.

На данный момент, конечно, роль Дзюбы несколько снизилась в сравнении с его прошлым. Когда он только пришел в «Локо», его вклад в общекомандную копилку был выше. Потом появились другие игроки – Пиняев, Глушенков, которые сегодня более значительный вклад вносят в общие достижения команды, чем Дзюба. Именно поэтому, видимо, встал вопрос о его уходе. А насколько это решение правильное или нет, лучше разберутся на месте.

Если кратко резюмировать, на необходимость футболиста команде влияют не только спортивные факторы, не только выступления на поле – хотя это главное. Но важны и другие факторы. В отношении Дзюбы, возможно, они играют ведущую роль», — считает Гаджиев.

Контракт Дзюбы с «Локомотивом» истекает в конце сезона-2023/24. Для автоматического продления контракта с красно-зелеными Дзюбе надо совершить два результативных действия.

В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 23 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. В прошлом сезоне форвард разделил с Вильсоном Изидором и Антоном Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

Ранее агент подтвердил уход Дзюбы из «Локомотива».