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Американским фигуристам вручили шоколадные золотые медали за ОИ

Американские фигуристы получили шоколадные золотые медали за Олимпиаду 2022 года

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alexa_knierim/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Американская фигуристка Алекса Книрим в своих социальных сетях опубликовала фото шоколадных медалей, которые получили спортсмены за командный турнир Олимпийских игр в Пекине.

«Шоколадные медали, чтобы заполнить пустоту, пока мы ждем настоящих», — написала фигуристка.

После решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о допинге фигуристки Камилы Валиевой Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России золотой медали в командном турнире Олимпийских игр в Пекине. Валиева выходила на лед в выступлениях одиночниц. Помимо нее участвовали Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

После пересмотра результатов российских фигуристов поместили на третью строчку. Золото теперь достанется спортсменам из США. На второе место поднялись японцы.

ISU весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее фигуристка Туктамышева пошутила по поводу потери штанов во время выступления.

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