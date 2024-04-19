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«Металлургу» предрекли появление новых героев в финале Кубка Гагарина

Хоккеист Хохлов: многие игроки «Металлурга» раскроются в финале Кубка Гагарина

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Российский хоккеист, защитник «Нефтехимика» Илья Хохлов высказался о перспективах магнитогорского «Металлурга» в финале Кубка Гагарина, где соперником «магнитки» стал ярославский «Локомотив». В комментарии Legalbet Хохлов выразил мнение, что еще не все игроки «Металлурга» показали свои лучшие качества.

«Как сильно будет зависеть результат «Магнитки» в финале Кубка Гагарина от их первого звена? Финал — отдельный турнир. Если плей-офф отличается от регулярки, то тут у всех ребят сверхмотивация. Мне кажется, в финале найдутся новые герои и помогут команде. Много ребят молчат, от которых ждут результат, поэтому это их шанс проявить себя», — считает Хохлов.

Накануне состоялся первый матч финала Кубка Гагарина. «Металлург» на своем льду одержал волевую победу со счетом 2:1, при этом все шайбы были заброшены в третьем периоде. Счет открыл на 43-й минуте форвард «Локо» Максим Березкин, но в оставшееся время Никита Михайлис сравнял счет, а затем Александр Петунин принес хозяевам победу.

Второй матч между этими командами также пройдет в Магнитогорске. Он состоится в субботу, 20 апреля, и начнется в 14:00 по московскому времени.

Ранее хоккеист Кучеров повторил достижение Малкина.

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