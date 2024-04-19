Экс-футболист сборной России рассказал о потере 25 миллионов рублей

Бывший вратарь сборной России и ряда клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Рыжиков в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу» признался, что у него прогорел ресторанный бизнес в Москве.

«У меня был ресторан узбекской кухни «Тюбетейка». Что с ним? Все. Он проработал четыре месяца и закрылся. Он был в Москве, на площади трех вокзалов, в хорошем месте. И вот так вот наш управляющий науправлял нашим состоянием. Сколько потерял? Где-то миллионов 25 рублей», — сказал Рыжиков.

Рыжиков является двукратным чемпионом России в составе казанского «Рубина». Он провел за клуб более 280 матчей. Также Рыжиков известен по выступлениям за «Сатурн», «Анжи», «Локомотив», «Томь», «Крылья Советов» и «Тамбов», где он и завершил профессиональную карьеру в 2021 году.

После этого он стал работать тренером. Рыжиков был ассистентом в казанской «Смене» и «Ахмате», а также поработал в медийном клубе «Красава» и тамбовском «Спаратке». С 2023 года он трудится в «Химках».

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