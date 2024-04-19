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«Меня уже тошнит, сколько можно?»: чемпион ОИ о новостях про Овечкина

Чемпион ОИ Майоров заявил, что его тошнит от новостей про Овечкина в НХЛ

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James Guillory-USA TODAY Sports/Reuters

Двукратный олимпийский чемпион, член правления Федерации хоккея России Борис Майоров рассказал о своей реакции на новости об Александре Овечкине в газете. Его слова передает «Матч ТВ».

«Не уверен, что у нас много народу следит за Национальной хоккейной лигой. Я, например, не слежу. Читаю только спортивную газету, где смотрю результаты. Мне всегда любопытно, какие позиции занимают наши легионеры в общей статистике.

И меня от этой спортивной газеты уже тошнит. Потому что там только про Овечкина пишут. Такое впечатление, что у нас других хоккеистов нет. Вот побьет он рекорд Гретцки или не побьет? Ну сколько можно, елки‑палки?» — сказал Майоров.

Овечкин вместе с «Вашингтоном» в последнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обыграл «Филадельфию» 2:1 и стал участником плей-офф. Команда сыграет в первом раунде с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Всего в текущем сезоне Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

Ранее российские хоккеисты НХЛ догнали чехов по выигранным «Арт Росс Трофи».

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