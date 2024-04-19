Экс-тренер «Локо» назвал главную проблему команды

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матча «железнодорожников» в гостях против «Рубина» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В комментарии «Газете.Ru» он указал на проблему красно-зеленых, а также назвал предстоящую игру испытанием для команды.

«В целом, стабильности «Локомотиву», возможно, и не хватает, что вполне объяснимо. Команда проходит становление, набирается опыта, перспективные игроки есть. И я думаю, что обстановка внутри команды намного лучше, чем вне ее. Здесь — и критика, и ожидание быстрого результата. Но мне кажется, что перспективы есть.

Что касается матча с «Рубином», думаю, что это будет испытание на прочность в обороне, испытание, связанное с организацией игры при переходе от обороны к атаке. «Рубин» сегодня является командой, которая создает достаточно много проблем для соперника за счет мобильности, активности, стандартных положений. «Локомотиву» будет очень сложно», — считает Бышовец.

«Локомотив» после 23 туров набрал 37 очков и идет на пятом месте, «Рубин» расположился на девятой строчке с 32-мя очками. Матч между этими командами состоится в Казани в субботу, 20 апреля, и начнется в 14:00 по московскому времени.

Ранее агент подтвердил уход Дзюбы из «Локомотива».