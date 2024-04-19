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Лайшев: я бы послал бы НОК Украины ко всем чертям

Экс-руководитель «Самбо-70» Лайшев: послал бы НОК Украины ко всем чертям

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Евгения Новоженина/РИА Новости

Экс-руководитель московского Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на призыв Национального олимпийского комитета (НОК) Украины отстранить 15 российских дзюдоистов от участия в чемпионате Европы в Хорватии, передает РИА Новости.

«Как говорил в свое время Николай Озеров: «Такой хоккей нам не нужен». Я бы сказал, что такое дзюдо нам не нужно. И послал бы НОК Украины со своими требованиями ко всем чертям», — сказал Лайшев.

В настоящее время российские атлеты принимают участие в состязаниях под эгидой Международной федерации дзюдо (IJF) в нейтральном статусе. Евро-2024 по дзюдо пройдет в Загребе с 25 по 28 апреля.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая мирную миссию олимпийского движения. Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее отстранение России от Олимпиады назвали беспределом.

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