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Агент Гурцкая: в «Локомотиве» понимают, что Дзюба будет приносить команде вред

Агент Гурцкая подтвердил, что Дзюба уходит из «Локомотива»

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Футбольный агент Тимур Гурцкая на YouTube-канале «Это футбол, брат!» подтвердил, что форвард московского «Локомотива» Артем Дзюба покинет клуб в конце сезона.

«Они брали его, чтобы он был первым нападающим. Сейчас они понимают, что, сидя на лавке, он будет вред приносить. Поэтому они лучше будут искать первого нападающего», — сказал Гурцкая.

Также Гурцкая отметил, что не знает, уедет ли Дзюба в Китай в «Шанхай Шэньхуа», который тренирует Леонид Слуцкий.

Контракт Дзюбы с «Локомотивом» истекает в конце сезона-2023/24. Для автоматического продления контракта красно-зелеными Дзюбе надо совершить два результативных действия.

В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 23 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. В прошлом сезоне форвард разделил с Вильсоном Изидором и Антоном Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

В следующем матче «Локомотив» сыграет с казанским «Рубином».

Ранее сообщалось, что Дзюба хочет уехать в Китай.

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