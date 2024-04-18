В ФШР объяснили поражение Горячкиной от Вайшали на турнире претенденток

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин высказался о поражении россиянки Александры Горячкиной от представительницы Индии Рамешбабу Вайшали в 11-м туре турнира претенденток в Торонто. В беседе с «Газетой.Ru» он выразил мнение, что российская спортсменка устала к концу соревнований.

«Мне кажется, она понимала, что у нее последний шанс, соперница ей была по зубам. И по дебюту она получила неплохую позицию, игра завязалась. Ее стал подводить счет вариантов. В тот момент, когда случилась критическая позиция, ей банально не хватило сил для счета. В самом конце, когда у нее были хорошие шансы, она грубо ошиблась. Результат не по игре. Мне кажется, она устала: уже под копирку вторая партия, где она грубо ошибается. Ей не хватило сил», — считает Смагин.

После неудачи в партии с Вайшали Горячкина набрала 5,5 балла. Столько же — у другой спортсменки из Индии, Хампи Конеру, с которой Александра играет в настоящее время. Еще одна россиянка, Екатерина Лагно, после 11 туров имеет аналогичный результат. Ее соперница в 12-м туре — идущая на втором месте с 7 очками китаянка Лэй Тинцзе.

Ранее стала известна главная задача Непомнящего на концовку турнира претендентов.