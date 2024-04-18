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Директор Медийной лиги рассказал, как отправил в ФИФА свои разработки футбольных правил

Директор МФЛ Кортава: хочется показать свои разработки правил Арсену Венгеру

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Из личного архива Дмитрия Кортавы

Операционный директор Медийной футбольной лиги Дмитрий Кортава рассказал в большом интервью «Газете.Ru», почему в МФЛ пробуют новые правила, а также сообщил, что отправил свои идеи в департамент Международной федерации футбола (ФИФА) по разработке правил.

«У нас лучшая платформа для того, чтобы огромное количество людей увидело, каким может быть футбол. Если ФИФА тестирует правила в низших лигах – юношеских или вторых-третьих дивизионах стран, за которыми следит малое количество людей, то у нас есть возможность показать футбол будущего на миллионную аудиторию! Возможно. А возможно, и не футбол будущего. Но не хочется это делать просто в стол. Это работает, это нравится болельщикам, тренерам игрокам. Хочется, чтобы от этого была какая-то дополнительная польза для футбола. Хочется показывать ФИФА, Венгеру. Я общался через одних коллег, пошел не через Венгера – мне сказали, что это будет дохлый номер, – а через людей, которые общаются в разных технических комитетах по этому вопросу. Я им все показал, рассказал про нас, жду их реакцию. Понимаю, конечно, что реакции не будет, но не показать не могли. Моя главная цель: хочу общения с передовыми людьми ФИФА, которые двигают игру и индустрию вперед. Мне хочется с ними дискутировать, пробовать. Чтобы они сказали: ребята, у вас хорошее соревнование, давайте, может, мы попробуем у вас вот это?! Да, круто! А что еще можем придумать? Вот это вот можно было бы изменить. Хочется такого развития и общения с ведущими людьми мирового футбола», — рассказал Кортава.

Кортава, помимо Медийной футбольной лиги, работает в Российском футбольном союзе (РФС), занимая должность заместителя департамента развития Футбольной национальной лиги (ФНЛ), отвечающий за Первый и Второй дивизионы российского футбола.

Ранее определились полуфинальные пары Лиги чемпионов.

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