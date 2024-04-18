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Чемпион Испании и Аргентины Савиола станет гостем Okko на Эль-Класико

Хавьер Савиола станет экспертом студии Okko в игре «Реал Мадрид» — «Барселона»

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Albert Gea/Reuters

Чемпион Испании и Аргентины Хавьер Савиола станет экспертом студии Okko на Эль-Класико «Реал Мадрида» и «Барселоны» 21 апреля, сообщает пресс-служба Okko.

Перед Игрой Савиола вместе с Романом Гутцайтом расскажет о периодах игры за «Реал» и «Барселону», а также вспомнит лучшие эпизоды прошлых Эль-Класико.

Саму игру в Okko прокомментируют Владимир Стогниенко и Артем Борисов. Также дуэт комментаторов в прямом включении с «Сантьяго Бернабеу» поделится впечатлениями от арены после реконструкции, а в студии в Москве Владислав Прусов и Александр Григорян разберут тактику обеих команд.

После финального свистка Владимир Стогниенко присоединится к студии Okko, чтобы обсудить итоги игры.

Также на YouTube-канале и в группе Okko ВК пройдет стрим, во время которого известные болельщики команд будут смотреть матч в роли арбитра и играть в настольную игру по мотивам Эль-Класико.

«Эль-Класико еще никто не показывал настолько интересно. Хавьер Савиола в студии в Мадриде, прямые включения с «Сантьяго Бернабеу», эксперты в Москве. Мы очень хотим, чтобы каждый зритель мог найти собственную причину посмотреть Эль-Класико», — отметил шеф-редактор спортивной редакции Okko Владимир Стогниенко.

За 7 туров до конца чемпионата Испании по футболу «Реал Мадрид» занимает 1 место с 78 очками, а «Барселона» идет второй, имея 70 очков.

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