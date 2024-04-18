Агент Овечкина объяснил неудачное начало сезона для хоккеиста

Глеб Чистяков, агент российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, оценил перемены в игре форварда во второй половине сезона. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Неудачное начало сезона? Саша играл в хороший хоккей. Где-то было невезение, где-то сказались поражения. Но потом все встало на свои места, особенно после перерыва. Саша хорошо отдохнул и перезагрузил себя эмоционально. И все пошло так, как и должно идти. Эмоции всегда важная часть хоккея. Если команда поймала кураж, то ее сложно остановить. Сейчас в «Вашингтоне» отличный коллектив. Ребята прониклись общей целью», — сказал Чистяков.

Овечкин вместе с «Вашингтоном» в последнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обыграл «Филадельфию» 2:1 и стал участником плей-офф. Команда сыграет в первом раунде с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Всего в текущем сезоне Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

Ранее российский тренер заявил, что «Рейнджерс» порвет команду Овечкина.