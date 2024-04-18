Судья UFC извинился перед российским бойцом

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Арман Царукян в интервью на YouTube-канале Даниэля Кормье рассказал об извинениях судьи после поединка с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Он позвонил моему тренеру и сказал: «Извиняюсь, вы были правы, мне не следовало отдавать его Оливейре». Он чуть не угробил мою карьеру», — сказал Царукян.

В ночь с 13 на 14 апреля в Лас-Вегасе на турнире UFC 300 поединок между Царукяном и бразильцем Чарльзом Оливейрой завершился победой россиянина раздельным решением судей.

После боя в Лас-Вегасе Царукян поднялся на первое место в легком весе рейтинга UFC.

27-летний Царукян одержал 22 победы в 25 боях. Он продлил победную серию до четырех поединков. 3 декабря россиянин одолел американца Бенеила Дариуша. Бой завершился в первом раунде. Царукян отправил оппонента в нокаут. Дебютный бой в UFC Царукян провел против Ислама Махачева в 2019 году и потерпел поражение.

34-летний Оливейра одержал в ММА 34 победы и потерпел десять поражений, еще один поединок был признан несостоявшимся.

Ранее Царукян пошутил про Путина.